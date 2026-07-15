Bomenkap en terreinopschoning aangevraagd in Eersel

In Eersel is een vergunning aangevraagd voor het kappen van bomen en het opschonen van een terrein aan de Bisschop Rythoviusweg.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor een locatie aan de Bisschop Rythoviusweg, vlakbij Eersel F 5935. Het verzoek is ingediend bij de gemeente op 9 juli 2026. Het gaat om het verwijderen van bomen en het opruimen van het terrein.

De gemeente verwacht binnen acht weken een besluit te nemen over de vergunning. Als de vergunning wordt verleend, wordt dat in een nieuw bericht bekendgemaakt. Tot die tijd is de aanvraag niet in te zien en kunnen betrokkenen nog niet reageren.