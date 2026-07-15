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Jumbo Steenbergen vervangt condensor koelinstallatie

Vandaag om 10:15

Jumbo Supermarkten in Steenbergen heeft een melding gedaan om een kleinere condensor te plaatsen in de koelinstallatie. De melding is op 11 juni ingediend en op 10 juli afgehandeld.

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Bij de Jumbo aan het Floraplein in Steenbergen wordt de bestaande condensor van de koelinstallatie vervangen door een kleiner model. Dit valt onder een milieubelastende activiteit, omdat de installatie werkt met stoffen zoals kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak.

De melding voor deze aanpassing werd op 11 juni ingediend en is op 10 juli afgehandeld. Er bestaat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De gemeente Steenbergen heeft hierbij het zaaknummer Z2026-00016274 gebruikt.

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