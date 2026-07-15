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Woongebouw met 47 appartementen gepland in Veghel
Vandaag om 10:22
De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een woongebouw met 47 appartementen in Veghel. Het gebouw komt bij Mintveld en Weihoeve, samen met bergingen en een fietsenstalling.
Op 13 juli 2026 is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een woongebouw met 47 appartementen, bergingen en een fietsenstalling. De locatie van het project is Mintveld en Weihoeve in Veghel.
De aanvraag wordt behandeld door de gemeente Meierijstad. Binnen acht weken na ontvangst wordt een besluit genomen, tenzij de termijn wordt verlengd met zes weken of tijdelijk wordt opgeschort. Dit kan gebeuren als er meer informatie nodig is van de aanvrager.
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