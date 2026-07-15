Vleermuispaalkast aangevraagd in Mierlo

In Mierlo is een aanvraag gedaan voor een vleermuispaalkast nabij de Bisschop van Mierlostraat. De gemeente ontving de aanvraag op 13 juli.

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Het gaat om een vergunningaanvraag voor het plaatsen van een vleermuispaalkast bij de Bisschop van Mierlostraat 92 in Mierlo. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 17713786485.

In dit stadium is bezwaar maken nog niet mogelijk. Dat kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de vergunning.