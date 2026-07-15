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Vergunningsaanvraag voor reclameborden in Valkenswaard
Vandaag om 10:24
Op Johannesdal 6 in Valkenswaard is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van reclameborden.
De gemeente Valkenswaard heeft op 11 juli 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om de locatie Johannesdal 6, waar sandwichborden geplaatst moeten worden. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 503718.
De vergunning is specifiek aangevraagd voor reclame-uitingen. De plannen zijn niet openbaar en er kan geen formele reactie worden gegeven op deze aanvraag.
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