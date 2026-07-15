Nieuwe toegangspoorten gepland voor gasyard in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor het vervangen van de toegangspoorten van de gasyard aan De Run 6501.

Gevonden voor jou

Op 11 juli 2026 is bij de gemeente Veldhoven een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het gaat om de locatie De Run 6501, waar de toegangspoorten van de gasyard vervangen zullen worden.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01239. Op dit moment is bezwaar maken nog niet mogelijk. Dat kan pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over de aanvraag.