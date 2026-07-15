Kennedymars van de Langstraat start op zaterdag

Op zaterdag 12 september gaat om acht uur ’s avonds de Kennedymars van de Langstraat van start. Veel inwoners van de regio zorgen langs de route voor een gezellige sfeer. Het evenement trekt jaarlijks veel deelnemers en toeschouwers.

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De Kennedymars van de Langstraat is een jaarlijks terugkerend evenement dat plaatsvindt in de gemeente Heusden. De mars begint zaterdagavond 12 september om precies acht uur. Wandelaars zullen een lange afstand afleggen, terwijl inwoners langs de route zorgen voor een feestelijke en aangename sfeer.

Veel bewoners van de Langstraat organiseren activiteiten en versieringen om de deelnemers te ondersteunen en het evenement extra bijzonder te maken. Het is een traditie geworden dat de lokale gemeenschap actief betrokken is bij de Kennedymars.

Gezelligheid langs de route

De mars staat bekend om de levendige omgeving en de steun van toeschouwers langs de route. Voor veel deelnemers is de gezelligheid een belangrijke motivatie om mee te doen. De organisatie benadrukt het belang van het naleven van regels tijdens het evenement, met het oog op veiligheid en een goede verloop.

Het evenement vindt plaats op zaterdagavond 12 september in Heusden en trekt deelnemers van binnen en buiten de regio. Houd er rekening mee dat er mogelijk verkeersmaatregelen genomen worden rond het parcours.