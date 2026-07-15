Militaire oefening in Altena van 20 tot 22 juli

Van 20 tot en met 22 juli 2026 oefenen militairen met voer- en vaartuigen in Altena.

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In de gemeente Altena vindt van maandag 20 juli tot en met woensdag 22 juli een militaire oefening plaats. Militairen van Defensie trainen hierbij met verschillende voertuigen en vaartuigen.

De oefening is bedoeld voor opleiding en training van militairen. Er wordt zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts geoefend. Het kan daardoor zijn dat inwoners van de gemeente Altena hinder ervaren.

Training met voer- en vaartuigen

Tijdens de oefeningen maken de militairen gebruik van diverse transportmiddelen, zowel op land als water. Defensie benadrukt dat de trainingen nodig zijn om de vaardigheden van de militairen te verbeteren.

Hoewel de oefening vooral binnen de gemeente Altena plaatsvindt, kan het geluid en de aanwezigheid van voertuigen ook in omliggende gebieden merkbaar zijn.

De gemeente Altena adviseert inwoners om rekening te houden met deze oefening en mogelijke overlast.