Weginspecteurs controleren wegen in Altena

Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 18 september controleren weginspecteurs van IOSense de staat van wegen, straten en pleinen in de gemeente Altena.

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De inspectie wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De weginspecteurs zijn op diverse locaties in Altena actief en houden de kwaliteit van het wegdek nauwkeurig in de gaten. Zij registreren schades en andere bijzonderheden digitaal en maken waar nodig foto's om de situatie goed in kaart te brengen.

De medewerkers van IOSense zijn herkenbaar aan hun oranje veiligheidsvesten met het logo van het bedrijf. Met de verzamelde informatie kan de gemeente bepalen welke wegen direct onderhoud nodig hebben en welke later aangepakt kunnen worden. Het doel is om de lokale wegen veilig en goed onderhouden te houden.

Waarom deze controle?

De gemeente Altena wil zorgen voor een veilig en betrouwbaar wegennet. Regelmatige inspecties zoals deze zijn nodig om problemen op tijd te signaleren en de juiste onderhoudsplanning te maken. Het onderzoek loopt van maandag 20 juli tot en met vrijdag 18 september, zodat er een compleet beeld ontstaat van de staat van de wegen in de hele gemeente.

De inspecteurs van IOSense zullen gedurende deze periode op verschillende plekken in Altena aan het werk zijn. De resultaten van hun controle vormen een belangrijke basis voor het onderhoudsbeleid van de gemeente.