Theo Lucius ondersteunt technische staf FC Eindhoven

Oud-profvoetballer Theo Lucius gaat aan de slag bij FC Eindhoven. Hij zal wekelijks minimaal één dag op het trainingsveld staan in het Jan Louwers Stadion.

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De 49-jarige Brabander krijgt een ondersteunende rol in de technische staf van de club. Hij combineert deze taak met zijn opleiding Voetbalcoach 5, het hoogste trainersdiploma in Nederland. Als onderdeel van de cursus loopt hij stage bij FC Eindhoven.

Lucius zal tijdens zijn stage vooral hoofdtrainer Jan Poortvliet ondersteunen bij de trainingen. Het is voor hem een belangrijke stap in zijn ontwikkeling als trainer.

Ervaring bij FC Eindhoven

De voormalig middenvelder is geen onbekende in Eindhoven. Tussen 2011 en 2013 speelde hij veertig officiële wedstrijden voor de club. Met zijn terugkeer in het Jan Louwers Stadion haalt hij niet alleen herinneringen op, maar werkt hij ook aan zijn toekomst in het trainersvak.

Zijn wekelijkse aanwezigheid op het trainingsveld biedt FC Eindhoven extra ondersteuning en Theo Lucius de kans om praktijkervaring op te doen tijdens zijn opleiding.