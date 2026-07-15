Gemeenten controleren huisvesting arbeidsmigranten

De gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Cuijk hebben afgelopen week controles uitgevoerd op 55 locaties waar arbeidsmigranten wonen. Tijdens deze actie zijn gesprekken gevoerd met 120 arbeidsmigranten om misstanden te voorkomen en vertrouwen op te bouwen. Er zijn geen misstanden vastgesteld, maar wel aandachtspunten die verder onderzocht worden.

Gevonden voor jou

De controles vonden zowel overdag als in de avond plaats en werden gecoördineerd door het Interventieteam Maas en Leijgraaf (IML). Het doel was om meer inzicht te krijgen in de leef- en werksituatie van arbeidsmigranten en signalen van uitbuiting of mensenhandel vroegtijdig te herkennen. De gemeenten willen met deze gesprekken het vertrouwen van arbeidsmigranten winnen, zodat zij eventuele misstanden makkelijker kunnen melden.

Samenwerking in Noordoost-Brabant

Bij de actie werkten verschillende organisaties samen, waaronder het team MenS van Lumens en het Work in NL-punt Noordoost-Brabant. Deze samenwerking benadrukt het belang van een gezamenlijke aanpak tegen mensenhandel en uitbuiting. De controles zijn onderdeel van het bredere plan om arbeidsmigranten te ondersteunen en misstanden tegen te gaan.

Hoewel er geen directe misstanden zijn vastgesteld, kwamen er wel aandachtspunten aan het licht. Op sommige locaties ontbreekt bijvoorbeeld een vergunning of voldoet de huisvesting niet aan het omgevingsplan. Daarnaast zijn er gevallen waarbij bewoners niet ingeschreven staan in de gemeentelijke basisadministratie. De betrokken gemeenten bekijken of er vervolgacties nodig zijn en stemmen af met de Nederlandse Arbeidsinspectie om arbeidsomstandigheden te beoordelen.

Preventieve controles door IML

Het Interventieteam Maas en Leijgraaf voert regelmatig controles uit, zowel preventief als bij vermoedens van criminaliteit of overtredingen van regelgeving. Tijdens deze actiedag werden ook panden bezocht waar niemand aanwezig was. Op deze locaties is informatiemateriaal achtergelaten, zodat bewoners weten waar ze terechtkunnen bij zorgen of vragen.

De gemeenten Boekel, Maashorst en Land van Cuijk blijven zich inzetten voor een veilige en eerlijke leefomgeving voor arbeidsmigranten. Het IML zal in de toekomst verdere controles blijven uitvoeren om criminaliteit en ondermijning te bestrijden.