Onderzoek naar plattelandsleven: geef jouw mening!

De OESO doet onderzoek naar het leven op het platteland in Nederland. Tot en met 30 juli kun je via een vragenlijst aangeven wat er goed gaat en wat beter kan.

Gevonden voor jou

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onderzoekt, met steun van de Europese Commissie, hoe het plattelandsbeleid in Nederland verbeterd kan worden. Het onderzoek richt zich op hoe inwoners en werkenden het leven in hun regio ervaren.

In de enquête kun je aangeven wat je belangrijk vindt. Denk bijvoorbeeld aan wat er goed gaat in jouw omgeving, wat je mist, en of je je gehoord voelt door de overheid. Ook wordt gevraagd waar je informatie vandaan haalt en wat er volgens jou beter kan.

Anonieme deelname mogelijk

De vragenlijst is beschikbaar in het Nederlands en het invullen kost ongeveer tien tot vijftien minuten. Alle antwoorden blijven volledig anoniem. Je kunt tot en met 30 juli 2026 meedoen.

De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor een evaluatie van het Nederlandse plattelandsbeleid. Deze evaluatie wordt in 2027 gedeeld met de Nederlandse regering.

Het is een kans om jouw mening te geven over het leven op het platteland, en daarmee mogelijk invloed uit te oefenen op toekomstig beleid.