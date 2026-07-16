Dr. Anton Mathijsenstraat in Budel vanaf 22 juli weer open

De Dr. Anton Mathijsenstraat in Budel is vanaf woensdag 22 juli weer toegankelijk voor verkeer. De werkzaamheden aan de straat liggen op schema en aan het einde van die dag wordt de weg heropend. Ook de parkeerterreinen bij de Jumbo en Albert Heijn zijn dan weer normaal bereikbaar.

Gevonden voor jou

De afgelopen weken is hard gewerkt aan de Dr. Anton Mathijsenstraat. Zo zijn nieuwe trottoirs aangelegd en is de riolering vernieuwd tot aan de kruising met de Deken van Baarsstraat en het Capucijnerplein. Ook de rijbaan van de straat en het noordelijke deel van de Treurenburgstraat zijn bijna afgerond.

Bouwvakpauze

Na de heropening op 22 juli wordt er nog tot vrijdag 24 juli doorgewerkt, waarna het werk drie weken stil ligt vanwege de bouwvak. Gedurende deze periode blijft een deel van de Deken van Baarsstraat afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de nieuwe trottoirs aan beide zijden van de straat.

Op de Treurenburgstraat blijft verkeer in beide richtingen mogelijk, maar het tijdelijke parkeerverbod blijft hier voorlopig van kracht.

Werkzaamheden na de bouwvak

Vanaf maandag 17 augustus worden de werkzaamheden hervat. Dan wordt verder gewerkt aan de bestrating van de rijbaan tot aan de kruising met het Capucijnerplein. De werkzaamheden worden op 25 augustus opnieuw onderbroken vanwege de opbouw van de Budelse kermis, die een dag later begint.

De gemeente bedankt omwonenden, ondernemers en bezoekers voor hun geduld tijdens de werkzaamheden.