Filomena biedt hulp bij huiselijk geweld in Hart van Brabant

Sinds oktober vorig jaar kunnen inwoners van Hart van Brabant, waaronder Gilze en Rijen, terecht bij Filomena voor hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Verschillende organisaties werken hier samen om mensen te ondersteunen.

Gevonden voor jou

Filomena Hart van Brabant is een initiatief dat in oktober 2025 is gestart en hulp biedt aan iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is een samenwerking tussen organisaties zoals Veilig Thuis, de politie en de GGD. Het doel is om mensen een laagdrempelige plek te geven waar zij zonder afspraak terechtkunnen.

Inwoners van de regio, waaronder Gilze en Rijen, kunnen ondersteuning vinden via Filomena. De hulpverleners luisteren zonder oordeel en bieden passende begeleiding. Filomena is gevestigd in Tilburg, in de Stadswinkel Centrum aan het Koningsplein 10. Hier kun je op maandagmiddag van één uur tot half vijf en op woensdagochtend van negen uur tot half één binnenlopen.

Hoe contact opnemen?

Het is ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen via 013 549 55 55. De lijn is open op werkdagen van negen uur tot vijf uur. Daarnaast biedt Filomena een chatservice via hun website. Mensen in direct gevaar worden geadviseerd om 112 te bellen.

Filomena wil een veilige omgeving creëren voor iedereen die hulp zoekt. Meer informatie over de dienstverlening is te vinden op hun website.