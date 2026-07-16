Subsidie van 278.600 euro voor vitaliteitscentrum in Altena

De gemeente Altena heeft het voornemen om 278.600 euro subsidie te geven aan Landgoed Kraaiveld. Dit bedrag is bedoeld voor de ontwikkelfase van een vitaliteitscentrum, Healthy Lifestyle science & experience Center, tussen oktober 2024 en december 2028.

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Het project op Landgoed Kraaiveld richt zich op een vitaliteitscentrum dat bijdraagt aan gezondheid, gemeenschapszin en brede welvaart in de regio. In de ontwikkelfase wordt gewerkt aan onder meer juridische en financiële haalbaarheid, ontwerp en communicatie.

De gemeente heeft specifiek voor deze locatie en initiatiefnemer gekozen omdat het project onlosmakelijk verbonden is met Landgoed Kraaiveld. De eigenaar van het landgoed is tevens de drager van het concept en de plannen. De gemeente beperkt haar rol tot faciliteren en toetsing, terwijl de uitvoering en risico's bij de initiatiefnemer liggen.

De subsidie maakt deel uit van de Programmakaders Vitaliteitscentra en de RegioDeal ‘West Brabant Brede Welvaart’. Het besluit is gebaseerd op gemeentelijke kaders en de subsidieverordening Altena 2019.