Gemeenteraad Altena stelt nieuw reglement van orde vast

De gemeenteraad van Altena heeft een nieuw reglement vastgesteld dat de vergaderingen en werkzaamheden van de raad vanaf 2026 regelt.

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Het nieuwe reglement van orde is op 7 juli 2026 goedgekeurd en vervangt de vorige regeling uit 2024. Het document beschrijft onder andere hoe vergaderingen worden georganiseerd, welke bevoegdheden raadsleden hebben en hoe besluitvorming verloopt. Ook bevat het regels over geheimhouding en verslaglegging.

Een belangrijk onderdeel van het reglement is de rol van het presidium, dat verantwoordelijk is voor het opstellen van agenda's en het plannen van vergaderingen. Daarnaast zijn er bepalingen opgenomen over de benoeming van wethouders en raadsleden, inclusief de vereisten waaraan zij moeten voldoen.

Het reglement treedt officieel in werking de dag na bekendmaking en draagt de titel 'Reglement van orde gemeenteraad Altena 2026'.