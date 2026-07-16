Gehandicaptenparkeerplaats toegewezen in Valkenswaard

Het college van Valkenswaard heeft een gehandicaptenparkeerplaats toegewezen aan de Vijverdwarsstraat ter hoogte van huisnummer 8. De beslissing is genomen op basis van maatwerk vanwege de gezondheidssituatie van de aanvrager.

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De gemeente Valkenswaard heeft besloten een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan de Vijverdwarsstraat, bij huisnummer 8. Dit gebeurt door het plaatsen van verkeersbord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) met een kentekenbord dat specifiek is gekoppeld aan het voertuig van de aanvrager.

Het besluit is genomen na een parkeeronderzoek en overleg met de politie. Er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving, waardoor andere bewoners niet onredelijk worden benadeeld. De toegewezen parkeerplaats voldoet aan alle eisen voor een gehandicaptenparkeerplaats.