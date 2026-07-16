Nieuwe uitrit gepland aan Kastanjelaan in Sleeuwijk

Er is een vergunning aangevraagd voor een nieuwe uitrit aan de Kastanjelaan 18 in Sleeuwijk. De gemeente Altena onderzoekt de aanvraag en neemt naar verwachting vóór 1 september een besluit.

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De gemeente Altena heeft op 7 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een nieuwe uitrit aan de Kastanjelaan 18 in Sleeuwijk. Het gaat om een omgevingsvergunning, waarmee toestemming wordt gevraagd om iets aan te leggen, zoals een uitrit.

De gemeente verwacht vóór 1 september 2026 een besluit te nemen over de vergunning. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente hierover een nieuw bericht. Dan kunnen de bijbehorende documenten worden bekeken.