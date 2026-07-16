Tijdelijke houten woning aangevraagd in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een tijdelijke compacte houten woning aan Raakeind 31 in Eindhoven. De aanvraag is op 13 juli ontvangen.

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In Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke compacte houten woning. De locatie betreft Raakeind 31, postcode 5629CZ. Het gaat om een kleine woning die niet permanent zal blijven staan.

De aanvraag met zaaknummer EHV-ZP2026-006589 is op maandag 13 juli 2026 ontvangen. Het betreft een omgevingsvergunning ter kennisgeving, waar op dit moment nog geen bezwaar tegen kan worden gemaakt.