Gemeente Eindhoven staat multifunctioneel gebruik sportaccommodaties toe

De gemeente Eindhoven heeft een nieuwe beleidsregel vastgesteld die het mogelijk maakt om sportaccommodaties ook te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden.

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Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven heeft op 18 juni 2019 de beleidsregel voor multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties vastgesteld. Hiermee wordt het mogelijk om naast sportvoorzieningen ook maatschappelijke activiteiten op sportparken toe te staan. Denk bijvoorbeeld aan educatieve, medische en sociaal-culturele voorzieningen, maar ook aan kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

De regel is bedoeld om sportaccommodaties zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Om dit te realiseren, worden ruimtelijke procedures doorlopen en bestemmingsplannen aangepast. Naast het sportieve gebruik krijgen sportparken ook de bestemming "maatschappelijke doeleinden". Bij aanvragen voor vergunningen wordt niet alleen gekeken naar het gebruik, maar ook naar andere zaken zoals veiligheid.

De nieuwe beleidsregel is een onderdeel van de Brainport Nationale Actieagenda, waarmee Eindhoven haar aantrekkingskracht wil vergroten door kwalitatief hoogwaardige sport- en beweegvoorzieningen te behouden en verder te ontwikkelen. De regel is officieel van kracht sinds de publicatie in het gemeenteblad.