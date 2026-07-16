Omgevingsvergunning aangevraagd voor kappen van boom in Eindhoven

Er is een aanvraag ingediend om een boom te kappen bij VVV Welschap in Eindhoven.

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Bij VVV Welschap in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom. De aanvraag werd op 13 juli 2026 ontvangen door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Het zaaknummer van de aanvraag is EHV-ZP2026-006590.

Op dit moment is de aanvraag alleen ter kennisgeving en wordt niet ter inzage gelegd. Er kan nog geen bezwaar worden ingediend tegen deze aanvraag.