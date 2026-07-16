Woningsplitsing in Eindhoven wordt gelegaliseerd

Er is een vergunning aangevraagd voor het legaliseren van een woningsplitsing aan de Voorterweg in Eindhoven. Het gaat om een woning op nummer 148. De aanvraag is op 13 juli 2026 ontvangen.

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De aanvraag betreft het splitsen van een woning in meerdere wooneenheden. Het adres van het pand is Voorterweg 148 in Eindhoven. Het proces is bedoeld om deze situatie officieel te maken en te voldoen aan de regels.

De vergunningsaanvraag is ingediend bij de gemeente Eindhoven op 13 juli. Op dit moment is het alleen een kennisgeving en nog niet in te zien. Er is ook nog geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken.