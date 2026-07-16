Terrasvergunning verleend voor Bram Ladage in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een terrasvergunning verleend aan Bram Ladage Verse Patat in Winkelcentrum Woensel. Het besluit geldt voor onbepaalde tijd en is op 14 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Bram Ladage Verse Patat, gevestigd in Winkelcentrum Woensel op adres 400B, heeft toestemming gekregen om de openbare ruimte te gebruiken voor een terras. Het horecabedrijf kan hierdoor zijn klanten buiten laten genieten van verse patat.

De vergunning is verstrekt door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving van de gemeente Eindhoven. Het besluit geldt voor onbepaalde tijd en is twee dagen geleden, op 14 juli 2026, verzonden.