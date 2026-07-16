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Vergunning verlengd voor woningbouw aan Castiliëlaan
Vandaag om 14:35
De bouwvergunning voor een woning aan de Castiliëlaan in Eindhoven is verlengd. Het gaat om een permanent huis binnen Buurtschap te Veld.
De verlenging betreft een bouwactiviteit met zaaknummer EHV-ZP2026-003485. De locatie is Castiliëlaan ongenummerd, waar een permanente woning wordt gerealiseerd binnen het project Buurtschap te Veld.
De verlenging van de vergunning is ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is momenteel geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
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