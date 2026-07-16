Exploitatievergunning aangevraagd voor horecazaak D'n Oetelaar in Eindhoven

Bij Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is een exploitatievergunning aangevraagd voor horecabedrijf D'n Oetelaar. De aanvraag is op 13 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

Horecabedrijf D'n Oetelaar, gevestigd in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven, heeft een aanvraag ingediend voor een exploitatievergunning. Het gaat om een melding bij de gemeente, die op 13 juli is binnengekomen.

De aanvraag staat geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-006594 en betreft een vergunning volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het is een formele stap om het bedrijf te mogen exploiteren op het adres Winkelcentrum Woensel 103, 5625AE Eindhoven.

Voor de ingediende aanvraag geldt dat deze uitsluitend ter kennisgeving is opgenomen. Op dit moment is er nog geen mogelijkheid tot bezwaar of inzage.