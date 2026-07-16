Gemeente Altena ontvangt aanvraag voor nieuw gebouw in Rijswijk

De gemeente Altena heeft een vergunningaanvraag ontvangen voor een gebouw met maatschappelijke invulling aan Dijkje Rijswijk.

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De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gebouw aan Dijkje Rijswijk. Het gebouw krijgt een maatschappelijke functie, maar verdere details hierover zijn nog niet bekend. De gemeente heeft de aanvraag op 9 juli 2026 ontvangen.

Voor 3 september 2026 verwacht de gemeente een besluit te nemen over deze aanvraag. Pas na een besluit worden de vergunningdocumenten gepubliceerd en kunnen inwoners eventueel reageren op de plannen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.