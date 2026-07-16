Exploitatievergunning verleend voor locatie in Oss

De burgemeester van Oss heeft een exploitatievergunning verleend voor Vierhoeksingel 5. Het besluit is op 14 juli 2026 verstuurd.

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Voor het adres Vierhoeksingel 5 in Oss is een exploitatievergunning goedgekeurd. Deze vergunning heeft betrekking op het gebruik van de locatie voor commerciële activiteiten. Het besluit is op dinsdag 14 juli verstuurd door de gemeente.

De vergunning is geregistreerd onder kenmerk CLZ-00022607. Hiermee mag de locatie officieel worden gebruikt volgens de voorwaarden van de vergunning. Eventuele bezwaren tegen het besluit kunnen worden ingediend, maar dat proces wordt niet verder toegelicht in dit bericht.