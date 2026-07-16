Veghel: aanvraag voor woongebouw met 47 appartementen ingetrokken

De aanvraag om een woongebouw met 47 appartementen te bouwen in Veghel is ingetrokken door de aanvrager.

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De gemeente Meierijstad heeft bekendgemaakt dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woongebouw met 47 appartementen aan Mintveld in Veghel is ingetrokken. De aanvraag was op 10 juni 2026 ingediend en had kenmerk OW-2026-2824.

Het woongebouw zou naast appartementen ook voorzien zijn van bijbehorende bergingen. Het is niet bekend waarom de aanvrager heeft besloten de aanvraag te beëindigen.