Beslistermijn verlengd voor verbouwing aan Drieseegt in Erp

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan Drieseegt 1 in Erp verlengd met zes weken. Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van een woning en het bouwen van een bijgebouw.

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Het verzoek om een omgevingsvergunning is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2493. De verlenging van de termijn betekent dat de gemeente meer tijd neemt om een beslissing te nemen over de aanvraag.

De werkzaamheden die zijn aangevraagd, omvatten het technisch verbouwen van de woning en de bouw van een bijgebouw op het adres Drieseegt 1, 5469AW in Erp. Reageren op de verlenging is niet mogelijk. Bezwaar maken kan pas nadat er een definitief besluit is genomen.