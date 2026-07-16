Omgevingsvergunning voor bedrijfshal in Veghel verleend

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend voor de bouw van een bedrijfshal en het aanpassen van een uitweg aan Doornhoek 3755 in Veghel.

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Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor het adres Doornhoek 3755 in Veghel. De aanvraag betreft de bouw van een nieuwe bedrijfshal en het veranderen van een bestaande uitweg.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-1929. De vergunning heeft betrekking op een locatie in Veghel waar nu werkzaamheden kunnen starten om de nieuwe plannen te realiseren.