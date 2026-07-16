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Standplaatsvergunning voor Turkse gerechten in Veghel
Vandaag om 15:52
De gemeente Meierijstad heeft een standplaatsvergunning verleend voor donderdagmiddag op De Bunders in Veghel. Hier zullen versbereide rijstgerechten, kip, salade, traditionele Turkse wraps en frisdrank worden aangeboden.
Op 14 juli 2026 heeft de burgemeester van Meierijstad besloten om een standplaatsvergunning te verlenen voor De Bunders in Veghel. De vergunning is bedoeld voor de verkoop van Turkse wraps, rijstgerechten, kip, salade en frisdrank op donderdagmiddag.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer ST-2026-3279. De Bunders biedt nu ruimte aan deze culinaire toevoeging, wat de keuze voor bezoekers in Veghel uitbreidt.
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