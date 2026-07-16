Exploitatievergunning verleend voor De Valuwe in Cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft een exploitatievergunning verleend voor een locatie aan De Valuwe 7a in Cuijk. Het besluit is op 9 juli 2026 genomen.

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De exploitatievergunning is toegekend door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het adres waarvoor de vergunning geldt, is De Valuwe 7a, 5431AV Cuijk.

Het besluit, met zaaknummer Z2026-00000518, heeft als eindoordeel dat de vergunning is verleend. Dit betekent dat de betreffende locatie mag worden geëxploiteerd volgens de voorwaarden die in de vergunning staan.