Afvalcontainer mag geplaatst worden aan de Deken van Somerenstraat

Er is toestemming gegeven voor het plaatsen van een gesloten afvalcontainer aan de Deken van Somerenstraat 370 in Eindhoven. Het besluit is genomen op 14 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het gebruik van openbare ruimte voor een gesloten afvalcontainer. Dit valt onder een zogenoemde flitsvergunning, een snelle procedure voor tijdelijke objecten zoals containers of steigers.

Het besluit is verleend door de gemeente Eindhoven. De afvalcontainer mag geplaatst worden op het adres Deken van Somerenstraat 370, met postcode 5611KX. De verzenddatum van het besluit was 14 juli 2026.