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Melding grondgebruik voor onderdoorgang Limburglaan in Eindhoven
Vandaag om 16:37
Besix Infra Nederland heeft een melding gedaan voor het gebruik van grond bij de onderdoorgang Limburglaan in Eindhoven.
Het bedrijf Besix Infra Nederland B.V. heeft op 13 juli 2026 een melding gedaan bij de gemeente Eindhoven. Het gaat om het toepassen van grond bij de Limburglaan. De grond wordt gebruikt als aanvulling voor een cunet, een verdiepte strook in de bodem, bij de te realiseren onderdoorgang.
Deze melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en is een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. Het zaaknummer voor deze procedure is Z-2026-011852.
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