Terrasvergunning aangevraagd voor Hof van Strijp in Eindhoven

Stichting Archipel heeft een vergunning aangevraagd voor twee terrassen bij Hof van Strijp aan de Strijpsestraat in Eindhoven.

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Stichting Archipel wil bij het horecabedrijf Hof van Strijp aan de Strijpsestraat in Eindhoven twee terrassen plaatsen. Hiervoor is op 9 juli 2026 een aanvraag ingediend bij de gemeente.

De aanvraag betreft het gebruik van openbare ruimte. Het gaat om terrassen die direct tegen de gevel van het pand komen. De aanvraag is voorlopig alleen ter kennisgeving en er is nog geen mogelijkheid om bezwaar te maken.