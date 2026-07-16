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Container geplaatst aan Halvemaanstraat in Eindhoven
Vandaag om 16:37
Er is toestemming verleend voor het plaatsen van een dichte container aan Halvemaanstraat 75 in Eindhoven. Het besluit werd op 14 juli 2026 verzonden.
De aanvraag ging om het gebruik van openbare ruimte voor een container bij één woning. Het adres betreft Halvemaanstraat 75, postcode 5651BK in Eindhoven.
Het besluit om de vergunning te verlenen is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Dit betekent dat er nu een dichte container geplaatst mag worden op de aangegeven locatie.
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