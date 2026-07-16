Vergunning verleend voor carport in achtertuin in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een carport in de achtertuin van een woning aan Waterland.

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Het besluit is op 14 juli verzonden door het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om een bouwtechnische en ruimtelijke aanvraag voor de woning aan Waterland 90 in Eindhoven.

Vanaf 16 juli ligt de digitale versie van het besluit ter inzage op het Inwonersplein van het stadhuis in Eindhoven. Ook is het document beschikbaar via de website van de gemeente Eindhoven.