Grond wordt gebruikt om tuin op te hogen in Asten

Bij een woning aan de Dijkstraat in Asten wordt grond gebruikt om de tuin op te hogen. De melding is gedaan door de heer Hoezen op 13 juli 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Asten heeft een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om het toepassen van grond aan de Dijkstraat 54, bij de woning van de heer Hoezen. Het ophogen van de tuin is de reden voor deze melding.

Een melding volgens het Bal is een kennisgeving en geen vergunning. Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt. De melding is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026071302181 en zaaknummer Z-2026-011877.