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Vergunning verleend voor inrit aan de Sil in Valkenswaard
Vandaag om 16:57
De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het wijzigen van een inrit aan de Sil 7. Het besluit is op dinsdag 14 juli 2026 genomen.
De vergunning betreft een wijziging van de inrit of uitweg bij het adres de Sil 7 in Valkenswaard. Het besluit valt onder de categorie 'uitweg'.
Het gaat om zaaknummer 493240 en de stukken over dit besluit liggen ter inzage op het gemeentehuis. De vergunning is vanaf woensdag 15 juli 2026 officieel van kracht.
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