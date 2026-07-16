Eikenboom kappen aangevraagd in Valkenswaard

Er is een aanvraag ingediend om een eikenboom te kappen aan de Korfvlechterwei in Valkenswaard.

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Op dinsdag 14 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het vellen van één eikenboom op het adres Korfvlechterwei 79, 5551SV Valkenswaard.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 504172. Dit is een kennisgeving van ontvangst en de plannen liggen niet ter inzage. Formeel reageren op deze aanvraag is niet mogelijk.