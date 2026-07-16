Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant versterkt samenwerking

De arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant heeft een nieuw samenwerkingsconvenant ondertekend. Gemeenten, UWV, werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen willen hiermee de regionale arbeidsmarkt verbeteren. Het convenant is op 12 februari 2026 getekend en treedt per 13 februari in werking.

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Met het nieuwe samenwerkingsconvenant willen de betrokken partijen de arbeidsmarktdienstverlening in Zuidoost-Brabant versterken. Het convenant richt zich op een duurzame samenwerking tussen publieke en private organisaties, zoals gemeenten, sociale ontwikkelbedrijven, onderwijsinstellingen en Brainport Development. Gemeente Eindhoven vervult als centrumgemeente een regierol in deze samenwerking.

Een belangrijk onderdeel van het convenant is het Werkcentrum, dat dient als centrale toegangspoort voor arbeidsmarktdienstverlening. Dit centrum, zowel fysiek als digitaal, biedt ondersteuning aan werkzoekenden en werkgevers in de regio. Het convenant vervangt eerdere overeenkomsten en legt nieuwe afspraken vast over financiering, strategie en uitvoering.

Het Regionaal Beraad, waarin alle kernpartners en strategische partners vertegenwoordigd zijn, zal de samenwerking coördineren. Dit orgaan stelt onder andere een meerjarenagenda op, monitort de voortgang en maakt afspraken over gezamenlijke middelen. Het convenant is aangegaan voor onbepaalde tijd, met ruimte voor toekomstige wijzigingen.