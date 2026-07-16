Aanbouw en werktuigenloods gepland aan Heistraat in Velp

In Velp is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een aanbouw en een werktuigenloods aan de Heistraat. De aanvraag is op 10 juli 2026 ontvangen en wordt nu beoordeeld door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

Het plan betreft een aanbouw en een werktuigenloods op het adres Heistraat 9a, 5363SJ Velp. De aanvraag is ingediend bij de gemeente Land van Cuijk en heeft zaaknummer Z2026-00004613. Het gaat om een bouwactiviteit en een technische bouwactiviteit.

De gemeente hanteert een standaard beslistermijn van acht weken, met een mogelijke verlenging tot maximaal veertien weken. Op dit moment worden de plannen beoordeeld, waarna de gemeente hierover een besluit zal nemen.