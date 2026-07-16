Vergunning verlengd voor container en toiletcabine in Eindhoven

De vergunning voor het plaatsen van een container en mobiele toiletcabine aan de Julianastraat in Eindhoven is verlengd. Het besluit is op 14 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte op het adres Julianastraat 32 in Eindhoven. Naast de verlenging is ook toestemming verleend om een mobiele toiletcabine toe te voegen.

De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-006106, is beoordeeld door de afdeling Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het besluit is inmiddels officieel verleend.