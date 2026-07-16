Horeca in Den Bosch mag bezoekers na drie uur 's nachts langer toelaten

De burgemeester van Den Bosch heeft besloten dat horecazaken bezoekers tot 03.30 uur mogen toelaten. Deze wijziging is doorgevoerd op verzoek van Koninklijke Horeca Nederland.

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De aanpassing geldt voor horecazaken die een speciale ontheffing hebben, bijvoorbeeld voor nachtzaken, studentensociëteiten of weekendontheffingen. Vanaf 03.30 uur mogen zij geen nieuwe bezoekers meer binnenlaten en stopt ook de verkoop van consumpties.

De nieuwe regeling zorgt ervoor dat bezoekers na sluitingstijd voldoende tijd hebben om hun spullen op te halen. De burgemeester benadrukt dat tot een half uur na sluitingstijd toezicht gehouden moet worden in de omgeving van de horecazaken. Deze regels zijn van toepassing op de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag.