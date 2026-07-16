Betaald en vergunningparkeren in Oss vanaf oktober vernieuwd

Vanaf 1 oktober 2026 treedt het nieuwe aanwijzingsbesluit voor betaald en vergunningparkeren in Oss in werking. Dit besluit vervangt de regels van 2025 en introduceert aangepaste parkeerzones en tijden.

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De gemeente Oss heeft nieuwe gebieden aangewezen waar betaald parkeren geldt. Ook zijn zones vastgesteld waar parkeren alleen met een vergunning mogelijk is. Het centrumgebied en omliggende schilzones, zoals Noord, Oost, Zuid en West, vallen onder de nieuwe regels. In Ravenstein is vergunningparkeren ingesteld voor specifieke straten en parkeerterreinen.

Betaald parkeren in Oss geldt van maandag tot en met zaterdag tussen negen uur ’s ochtends en acht uur ’s avonds, behalve op wettelijke feestdagen. Vergunninghouders in Ravenstein mogen zeven dagen per week parkeren, met uitzondering van vrijdagmiddag op bepaalde locaties. Het besluit is op 7 juli 2026 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.