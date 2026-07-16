Nieuwe parkeertarieven Oss vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober 2026 gelden nieuwe parkeertarieven in Oss. Het tarief voor kort parkeren is vastgesteld op 2 euro per uur, terwijl een dagkaart 6 euro kost. Abonnementen zijn ook beschikbaar, met prijzen vanaf 37,50 euro per maand.

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Het college van burgemeester en wethouders van Oss heeft besloten om vanaf 1 oktober 2026 nieuwe parkeertarieven in te voeren voor locaties met achteraf betaald parkeren. De tarieven gelden voor onder andere Jurgensplein, Bergoss en Oostwal-Oost.

Voor kort parkeren betaal je 2 euro per uur en 6 euro voor een hele dag. Een verloren parkeerkaart kost 35 euro. De betaaluren verschillen per locatie: op Jurgensplein is dit van maandag tot en met zaterdag van negen uur 's ochtends tot acht uur 's avonds, terwijl Bergoss en Oostwal-Oost de hele week doorlopend betaalplichtig zijn.

Ook zijn er abonnementen beschikbaar. Een volledig abonnement, geldig van maandag tot en met zondag, kost 75 euro per maand. Kantoorabonnementen, geldig op werkdagen tot zeven uur 's avonds, kosten 50 euro. Nachtabonnementen, beschikbaar op Bergoss en Oostwal-Oost, zijn verkrijgbaar voor 37,50 euro per maand. Het aantal beschikbare abonnementen is beperkt: Jurgensplein heeft er vijftig, Bergoss honderdvijftig en Oostwal-Oost honderd.

Het besluit is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 7 juli 2026.