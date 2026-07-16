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Nieuwe B&B met vergaderruimte krijgt groen licht in Kruisland

Vandaag om 17:51

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor een B&B met twee kamers en vergaderruimte aan de Hanedreef in Kruisland.

Gevonden voor jou

Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over een omgevingsvergunning voor een pand aan de Hanedreef 27 in Kruisland. De eigenaar mag een deel van de bestaande bebouwing gebruiken als bed and breakfast met twee kamers en een vergaderruimte. Het besluit is op dezelfde dag naar de aanvrager gestuurd.

De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 0851Z260600000722. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Steenbergen.

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