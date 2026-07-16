Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning in Steenbergen

Op Burgemeester van Loonstraat 32 in Steenbergen is een vergunning aangevraagd voor een nokverhoogde dakkapel aan de voor- en achterkant.

Gevonden voor jou

De gemeente Steenbergen heeft op 13 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een plan om een nokverhoogde dakkapel te plaatsen aan zowel de voor- als achterzijde van het huis op dit adres.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000586. Het besluit hierover wordt later gepubliceerd door de gemeente. Pas daarna kun je de stukken inzien of een bezwaar indienen.