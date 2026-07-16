Gemeente Meierijstad: aanvraag voor dakvernieuwing en aanbouw in Erp

De gemeente Meierijstad heeft op 14 juli een aanvraag ontvangen voor het vernieuwen van het dak en een aanbouw aan een woning aan de Heesakker 3 in Erp.

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De omgevingsvergunning betreft aanpassingen aan de woning, waaronder het vernieuwen van het dak en het bouwen van een aanbouw. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-3394.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, tenzij de termijn wordt verlengd of aanvullende gegevens nodig zijn. De locatie van de woning is Heesakker 3, 5469AV Erp.