Nieuwe woning gepland aan Pater Vervoortstraat in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een overeenkomst gesloten voor een bouwproject aan de Pater Vervoortstraat in Veghel. Het gaat om de splitsing van een perceel en de bouw van een nieuwe woning.

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Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben op 14 juli 2026 een zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten met de initiatiefnemer van het project. Deze overeenkomst regelt onder andere welke kosten de gemeente maakt en hoe deze worden verhaald op de ontwikkelaar.

Het project vindt plaats op een perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Veghel, sectie P nummer 85. Het plan is om het perceel te splitsen en een nieuwe woning te realiseren op het afgesplitste deel.

In de overeenkomst staan ook afspraken over de inhoud van het project en de eisen die de gemeente stelt. Zo’n overeenkomst wordt altijd gesloten voordat een vergunning wordt verleend of het plan openbaar wordt gemaakt.